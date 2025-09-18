«Коре ильбо» является старейшим корейским печатным изданием за пределами Корейского полуострова. Газета основана на Дальнем Востоке СССР в 1923 году. Первоначально называлась «Сенбон» (Авангард). После депортации корейцев с Дальнего Востока издание газеты было возобновлено в Кызыл-Орде с 15 мая 1938 года под названием «Ленин кичи» (Ленинское знамя). Первоначально она являлась Кызыл-Ординской областной газетой, а с 1954 года стала республиканской. С 1978 года издаётся в Алма-Ате. В 1991 году газета получила современное название.

В настоящее время газета выходит один раз в неделю тиражом 1000 экземпляров и распространяется по всему Казахстану.